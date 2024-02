Der Preisverfall bei den Stromern hat weitreichende Folgen für den in den USA und Europa über 1 Billion Euro schweren Gebrauchtwagenmarkt. Das wiederum ist ein Problem für Leasingfirmen wie SocGens Ayvens und Arval von BNP Paribas, die vor allem bei Firmenwagen aktiv sind — mit 60 Prozent Anteil am Autoabsatz in der EU ein entscheidender Markt für Autobauer im Allgemeinen und für Elektroautos im Besonderen.