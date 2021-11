Elon Musk verkaufte weitere 934'091 Aktien für 1,05 Milliarden Dollar, so die behördlichen Mitteilungen am späten Dienstagabend. Er übte darüber hinaus 2,15 Millionen Aktienoptionen aus. Die Verkäufe wurden getätigt, um Steuern im Zusammenhang mit der Aktien-Transaktion zu decken, so die Dokumente.

Musk hat nun 9,2 Millionen Tesla-Aktien verkauft für insgesamt rund 9,9 Milliarden Dollar. Er tat dies, nachdem er eine Twitter-Umfrage durchgeführt hatte, ob er 10 Prozent seiner tesla-Anteile verkaufen solle.

Um 10 Prozent zu erreichen, müsste Musk rund 17 Millionen Aktien oder etwa 1,7 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens verkaufen. Wenn man seine ausübbaren Optionen einrechnet, müsste er sogar noch mehr verkaufen.

Musk hat seit der Twitter-Umfrage Millionen von Optionen ausgeübt, die alle weniger als 1 Jahr bis zu ihrem Verfallsdatum aufweisen. Im September erstellte er einen Handelsplan, um "einen

geordneten Verkauf von Aktien im Zusammenhang mit der Ausübung von Aktienoptionen" durchzuführen, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Die Twitter-Umfrage vom 6. November ging nicht auf die Existenz dieses Plans ein.

Tesla-Aktien habern sich um rund 9 Prozent erholt, nachdem sie als Folge der Umfrage zunächst eingebrochen waren.

Musk, 50, ist mit einem Vermögen von mehr als 300 Milliarden Dollar der reichste Mensch der Welt. In diesem Jahr ist sein Vermögen um mehr als 130 Milliarden Dollar gewachsen aufgrund des Anstiegs der Tesla-Aktien von 57 Prozent.

