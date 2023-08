Er ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen: der deutsche Topökonom Hans-Werner Sinn (75). Nun rechnet er in der "Bild" mit der Energiepolitik der deutschen Bundesregierung ab, kritisiert vor allem auch gut gemeinte Alleingänge. Der CO₂-Ausstoss bei Öl, Kohle und Co. könne nur reduziert werden, wenn "alle oder fast alle mitmachen, denn was wir nicht verbrauchen, verbrauchen sonst andere", erklärt der renommierte Wirtschaftsprofessor. "Wenn Deutschland kein Öl mehr kauft, fällt der Weltmarktpreis – und andere kaufen es."