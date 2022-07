Von April bis Juni lieferte das US-Unternehmen nach eigenen Angaben knapp 18 Prozent weniger Fahrzeuge aus als im ersten Quartal. Tesla übergab 254.695 Autos an seine Kunden nach 310.048 im vorausgegangenen Dreimonatszeitraum. Damit endete eine knapp zwei Jahre andauerende Serie von Quartalen mit Rekordauslieferungen.

Analysten hatten ursprünglich mit der Auslieferung von 295.078 Fahrzeugen gerechnet. Wegen des Lockdowns in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai senkten jedoch einige Experten ihre Prognose auf rund 250.000 Autos. Tesla musste die Produktion dort wochenlang stoppen. Die sogenannte Gigafactory in Shanghai ist das größte Werk von Tesla. Das Werk bedient nicht nur den chinesischen Markt, sondern exportiert auch viele Fahrzeuge nach Europa und Japan.

Im Berichtsquartal produzierte Tesla 258.580 Fahrzeuge. Die Produktion in diesem Juni sei die höchste in der Geschichte des Unternehmens gewesen, teilte Tesla weiter mir. Die Bilanz für den Zeitraum April bis Juni will das Unternehmen am 20. Juli der Öffentlichkeit präsentieren.

Ende Juni hatte Tesla bekannt gegeben, aus Sorge über eine weltweite Wirtschaftsabkühlung Tausende Stellen in der Produktion streichen zu wollen. Es geht um zehn Prozent der lohnabhängig Beschäftigten, was 3,5 Prozent der Gesamtbelegschaft entspricht. Ende 2021 beschäftigte der US-Konzern weltweit rund 100.000 Mitarbeiter, somit wären es mehr als 3000 Betroffene.

