Insgesamt seien in den ersten drei Monaten des Jahres 310'048 Fahrzeuge ausgeliefert worden, teilte der US-Konzern am Samstagabend mit. Das waren rund 1000 mehr als von Experten erwartet.

Im Schlussquartal 2021 hatte Tesla 308'600 Autos ausgeliefert. Das war der sechste Auslieferungsrekord in Folge gewesen. Im Gesamtjahr 2021 hatte Tesla seine Auslieferungen damit um 87 Prozent auf rund 936'000 gesteigert.

Vor wenigen Tagen hatte Tesla im Beisein des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz seine neue Fabrik in Grünheide bei Berlin eröffnet und die ersten Modelle "made in Germany" an Kunden übergeben. Dort sollen später einmal 500'000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen.

(Reuters/cash)