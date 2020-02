Adam Jonas von Morgan Stanley hat seine bullishste Prognose für Tesla von 650 Dollar auf 1200 Dollar je Aktie erhöht. Das sind ungefähr 50 Prozent mehr als der derzeitige Tesla-Kurs von rund 800 Dollar und würde dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 220 Milliarden Dollar bescheren. Jonas erhöhte das Basis-Kursziel von 360 Dollar auf 500 Dollar je Aktie, bekräftigte jedoch seine Empfehlung Untergewichten.

Das neue Bullenszenario basiert auf einer "aggressiven Annahme", dass Tesla einen Anteil von 30 Prozent am globalen Markt für Elektrofahrzeuge erreichen könnte, schrieb Jonas in einem Bericht an Kunden. Dies würde 4 Millionen Autoauslieferungen bis 2030 sowie das Potenzial von Tesla umfassen, Antriebe, einschließlich Batterien und Elektromotoren, an andere Autohersteller zu liefern. Im Jahr 2019 übergab das Unternehmen 367.500 Fahrzeuge an Kunden.

Das durchschnittliche Tesla-Aktienkursziel bei den von Bloomberg verfolgten Analysten liegt bei 489,47 Dollar oder 39 Prozent unter dem aktuellen Niveau.

Morgan Stanleys Bären-Szenario für die Aktie geht nun von einem Kurs von 220 Dollar aus. Zwar stellt dies eine Verbesserung von 91 Prozent gegenüber dem jüngsten Worst-Price-Szenario des Brokers dar. Jedoch rät Jonas weiterhin von Tesla-Aktienkäufen ab und sagt, das Chance-Risiko-Verhältnis des Herstellers sei weiterhin „ungünstig“.

(Bloomberg)