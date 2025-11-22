Es gebe bei der Jahresfahrleistung und den Streckenlängen pro Fahrt kaum noch Unterschiede, hiess es in der am Freitag in Berlin vorgestellten Studie des Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft. «Heute liegt der Anteil für längere Strecken ab 30 Kilometern mit 13 Prozent annähernd gleich auf mit den Weglängen, die mit Verbrennerfahrzeugen zurückgelegt werden.» Die Jahresfahrleistung von E-Autos betrage im Schnitt 14.600 Kilometer, während es bei allen Wagen 13.700 seien, bei neueren Verbrennern ab dem Zulassungsjahr 2020 aber 16.800 Kilometer.