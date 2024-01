Das Interesse von Investoren an der Technologie habe deshalb nachgelassen, sagt Jeff Peters von Ibex Investors. Nach Daten von PitchBook fielen die weltweiten Risikokapitalinvestitionen in die forschenden Unternehmen 2023 auf 146 Millionen Dollar, nachdem sie in den fünf vorangegangenen Jahren auf mehr als eine halbe Milliarde Dollar gestiegen waren. «Viele Versprechen wurden nicht eingehalten, mehrere Autobauer und Investoren haben sich daran die Finger verbrannt», sagt Rory McNulty von der Beratungsfirma Benchmark Mineral Intelligence. Es gebe viele gut belegte Daten und Technologien, doch es bleibe offen, ob die Industrie dies zuverlässig und im grossen Massstab umsetzen könne.