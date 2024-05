Kann ein Laptop so sicher sein, damit das Risiko möglichst gering bleibt?

Auf jeden Fall sollte immer ein aktueller Antivirus-Schutz auf dem Laptop installiert sein. Zusätzlich wird es immer wichtiger, sich mit einer sogenannten Multifaktor-Authentifizierung auf Finanzportalen anzumelden. Das heisst, man erhält zum Beispiel nach dem Login im E-Banking eine Zahlenkombination per SMS zugestellt, die man anschliessend am Laptop zur Bestätigung des Zugangs eingeben muss. Es gibt aber auch sichere Verfahren, bei welchen ein QR-Code eingelesen werden muss. Ganz wichtig ist hier, dass die Internetadresse der Bank von Hand eingetippt wird und nicht nach einer Suchanfrage bei Google auf das E-Banking zugegriffen wird. So kann verhindert werden, dass man auf eine schädliche Seite umgeleitet wird.