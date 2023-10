Neuste McKinsey-Analysen zur Dynamik des Mobilitätsmarkts in den fünf europäischen Ländern Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich versprechen schnell handelnden Finanzdienstleistern ein prosperierendes Geschäft, falls diese konsequent und zielgerichtet in den Markt einsteigen. Die Untersuchung beschränkt sich zwar auf die fünf grössten Volkswirtschaften in Europa, doch diese machen gemäss McKinsey zusammen 50 bis 60 Prozent des gesamten europäischen Marktes aus.