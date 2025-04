Das Unternehmen Redcare profitiert weiter von einem starken Anstieg im Geschäft mit dem elektronischen Rezept, insbesondere in Deutschland. Insgesamt steigerte das Unternehmen laut Mitteilung vom Freitag die Erlöse im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 717 Millionen Euro, was minimal über den Schätzungen des Marktes lag. Allein in Deutschland wurden die Umsätze mit E-Rezepten auf 108 Millionen Euro fast verdreifacht. Diese Kennziffer steht besonders im Fokus von Investoren und Analysten. Auf Unternehmensebene legte sie den Angaben zufolge um knapp 50 Prozent auf 233 Millionen Euro zu.