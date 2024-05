Die Easyjet-Aktie verlor am Morgen in London rund sieben Prozent auf 491,30 britische Pence. Damit wurde das Papier fast vier Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel. Wie Easyjet am Donnerstag in Luton bei London mitteilte, gibt Konzernchef Johan Lundgren den Posten ab Anfang 2025 an den bisherigen Finanzvorstand Kenton Jarvis ab. Vorher erwarten die beiden noch einen «Rekordsommer» - und einen kräftigen Anstieg des Gewinns.