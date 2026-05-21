Die Buchungen für das zweite Halbjahr ‌seien zu 58 Prozent ausgelastet. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es noch 77 ​Prozent. ​Allerdings zeigten ⁠die Buchungen innerhalb des laufenden ​Monats im Jahresvergleich ⁠eine positive Entwicklung, da die Kunden ihre ‌Reisen erst kurz vor dem Abreisetermin buchen.