Castlelake hatte anfangs 6,25 Pfund und dann 6,50 Pfund je Aktie geboten, war damit aber bei EasyJet auf Ablehnung gestossen. Um Castlelake zu einer Aufstockung zu bewegen, hatte EasyJet dem Interessenten Zugang zu Geschäftsinformationen gewährt. Dies war an der Börse als positives Signal ‌gewertet worden. Der nun gebotene Preis von 6,90 Pfund entspricht einem Aufschlag von 73 Prozent auf den Schlusskurs vom 29. Mai, als das Interesse des Investors erstmals öffentlich wurde. Castlelake wollte sich am Sonntag über die gemeinsame Mitteilung hinaus nicht äussern.