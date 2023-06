Zwei der neuen Flugzeuge seien künftig in Genf stationiert, eines in Basel, teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. In Genf suche man darum 32 Pilotinnen und Piloten sowie 85 Mitarbeitende in der Kabine, in Basel würden weitere 25 Personen für die Kabine gesucht. Somit sucht Easyjet insgesamt 142 neue Mitarbeitende.