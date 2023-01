Der Billigflieger Easyjet stimmt in den Chor der Optimisten in der Luftfahrtbranche ein. Die Airline erwartet im Gesamtjahr nach drei verlustreichen Jahren in der Corona-Krise Gewinn, und zwar einen höheren als bisher an der Börse erwartet. Trotz der unsicheren Wirtschaftslage werde Easyjet dank hoher Nachfrage die Marktprognose von zuletzt 126 Millionen Pfund (143 Millionen Euro) Betriebsgewinn schlagen, teilte die Airline am Mittwoch mit.