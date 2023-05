Um der steigenden Nachfrage auf dem Schweizer Markt gerecht zu werden, wird Easyjet die Kapazitäten und das Personal in der Schweiz ausbauen. "Wir werden in Kürze mit der Einstellung von mehreren Dutzend neuen Besatzungsmitgliedern in Genf und Basel beginnen, da wir im nächsten Geschäftsjahr drei neue Flugzeuge in unsere Schweizer Flotte aufnehmen werden", sagte Haagensen.