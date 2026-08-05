EBay ‌profitiert von seiner Strategie, sich verstärkt auf geprüfte Luxusartikel, Sammlerstücke und generalüberholte Produkte zu konzentrieren, um ​kaufkräftigere Kunden anzulocken. Zu den Kategorien, mit ​denen das Unternehmen gezielt ​Liebhaber und Sammler anspricht, gehören unter anderem Sammelkarten, Autoteile und ‌Elektronik. Das Bruttowarenvolumen - eine wichtige Branchenkennzahl, die den Gesamtwert aller auf der Plattform verkauften Waren misst - ​stieg ​im Ende Juni ⁠abgelaufenen Quartal um 15 Prozent ​auf 22,4 Milliarden ⁠Dollar.