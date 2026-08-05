Der Online-Marktplatz rechnet im dritten Quartal mit Erlösen zwischen 3,07 und 3,12 Milliarden Dollar, teilte Ebay am Mittwoch nach Handelsschluss mit.. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge im Schnitt lediglich 2,97 Milliarden erwartet. Auch im abgelaufenen zweiten Quartal schnitt EBay besser ab als gedacht: Der Umsatz lag bei 3,13 Milliarden Dollar, während Experten 3,02 Milliarden prognostiziert hatten.
EBay profitiert von seiner Strategie, sich verstärkt auf geprüfte Luxusartikel, Sammlerstücke und generalüberholte Produkte zu konzentrieren, um kaufkräftigere Kunden anzulocken. Zu den Kategorien, mit denen das Unternehmen gezielt Liebhaber und Sammler anspricht, gehören unter anderem Sammelkarten, Autoteile und Elektronik. Das Bruttowarenvolumen - eine wichtige Branchenkennzahl, die den Gesamtwert aller auf der Plattform verkauften Waren misst - stieg im Ende Juni abgelaufenen Quartal um 15 Prozent auf 22,4 Milliarden Dollar.
(Reuters)