Kaum hat der Bundestag den Haushalt für 2025 verabschiedet, starten auch schon die Beratungen über den Etat für das folgende Jahr. Finanzminister Lars Klingbeil brachte am Dienstag den Regierungsentwurf für den Haushalt 2026 in den Bundestag ein. Der SPD-Chef läutete damit eine viertägige erste Aussprache über den Etatentwurf ein. Verabschiedet werden soll der Haushalt erst Ende November. Zuvor muss die Koalition aus CDU, CSU und SPD noch einige Streitpunkte ausräumen und Finanzfragen klären - etwa zur Höhe der Einsparungen beim Bürgergeld oder zur Vier-Milliarden-Finanzlücke bei den Krankenkassen. Für Wirtschaft und Bürger verspricht der Etat Entlastungen - finanziert durch hohe Kredite und ambitionierte Wachstumsprognosen. Es folgt ein Überblick über die wichtigsten Kennzahlen im Regierungsentwurf, den das Kabinett am 30. Juli auf den Weg gebracht hatte.