Die gedämpften Konjunkturaussichten dürften laut den Economiesuisse-Ökonomen allerdings keine allzu grossen Folgen für den Schweizer Arbeitsmarkt haben. Trotz Stellenabbau in vielen Firmen würden auch neue Jobs entstehen, heisst es. So dürfte die Arbeitslosenquote im nächsten Jahr nur leicht auf durchschnittlich 3,0 Prozent von 2,8 Prozent ansteigen. Insgesamt dürfte das auch zu einer gewissen Entspannung mit Blick auf den seit Jahren vorherrschenden Arbeitskräftemangel führen.