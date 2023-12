Die Economiesuisse-Ökonomen rechnen im zu Ende gehenden Jahr für das reale Bruttoinlandprodukts (BIP) in der Schweiz mit einem Wachstum von 1,0 Prozent und von 1,1 Prozent im Jahr 2024, wie der Verband am Mittwoch mitteilte. Im Jahr 2022 hatte das BIP mit 2,6 Prozent noch um einiges stärker zugelegt. Immerhin steige die Arbeitslosenquote nicht wesentlich an und die Inflation dürfte bei rund zwei Prozent verharren, heisst es weiter.