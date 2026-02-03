Doch «sehr bald» werde die Schweiz zu wenig haben: Zu wenige Pflegekräfte, zu wenige Ärztinnen und Ärzte in den Spitälern, zu wenig Personal in der Gastronomie und zu wenige Arbeitskräfte in der Industrie. Aber auch zu wenige junge Erwerbstätige, die Geld in die Sozialwerke und in die Altersvorsorge einzahlten.