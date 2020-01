Dank der aktuellen außergewöhnlichen Rally könnte der Palladium-Preis die Marke von 3000 Dollar je Unze testen, sagt Jeffrey Currie von Goldman Sachs. Gleichzeitig warnte er, dass solche Spitzen nicht lange anhalten würden, da die Rekordniveaus die Nachfrage dämpfen würden.

"Das Aufwärtspotenzial ist erheblich, da der Markt sich derzeit in einer Phase der Nachfragerationierung befindet", sagte Currie, Chef der globalen Rohstoffanalyse. Aber der Zuwachs wäre nicht "nachhaltig, da die Preise nach der Zerstörung der Nachfrage wieder sinken würden, um, wie wir im letzten Jahr gesehen haben, Anlauf für einen erneuten Anstieg zu nehmen", sagte er.

Das Edelmetall ist im Jahr 2020 kräftig geklettert und hat an eine Aufwärtsbewegung von 54 Prozent im Jahr 2019 angeknüpft. Die Nachfrage übertrifft bei weitem die Produktion des Materials, das in Vorrichtungen zur Reduzierung von Fahrzeugemissionen verwendet wird. Nach dem rasanten Aufschwung auf eine Reihe von Allzeithochs - im neuen Jahr hat sich Palladium bereits um 26 Prozent verteuert - fragen sich die Anleger, ob die Rally Bestand haben wird. Curries Kommentare signalisieren sowohl einen grösseren Aufwärtstrend als auch eine sehr volatile Entwicklung.

Ersatzedelmetalle: Platin und Rhodium

"Dieser Prozess wird wahrscheinlich so lange andauern, bis die Autohersteller letztlich auf andere Edelmetalle wie Platin und Rhodium umsteigen", sagte er in einer E-Mail nach einem Interview mit Bloomberg TV in Hongkong. "Aber dies wird wahrscheinlich nur dann der Fall sein, wenn die Palladiumknappheit so gravierend wird, dass Probleme bei der Herstellung von Autos entstehen. Davon sind wir noch weit entfernt."

Palladium stellte am Montag am Kassamarkt seinen jüngsten Rekord auf und erreichte 2577,27 Dollar je Unze. Es wurde am Dienstag bei 2456,18 Dollar gehandelt, mehr als 80 Prozent höher als vor 12 Monaten. Curries Einschätzung, dass die Marke von 3000 Dollar getestet werden könnte - zwar mit einem darauf folgenden Rückgang - lässt vermuten, dass das Metall gegenüber dem Stand von Ende 2019 mehr als 1000 Dollar zulegen könnte.

Auch der Rhodiumpreis erklingt momentan immer neue Höhen. Die Gründe hierfür finden Sie hier.

(Bloomberg)