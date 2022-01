Mit Blick auf das Jahr 2022 und vor dem Hintergrund, dass die Omikron-Virus-Variante noch immer die globale Erholung behindert und die Zentralbanken zu einer strafferen Geldpolitik übergehen, stieg der Goldpreis zuletzt auf den höchsten Stand seit sechs Wochen.

Goldman Sachs, einer der schärfsten Verfechter der Rückkehr seiner Mitarbeitenden in die Büros, bittet seine Angestellten, wenn möglich bis zum 18. Januar von zu Hause aus zu arbeiten, da die Zahl der Covid-19-Fälle in den USA sprunghaft ansteigt. In der Zwischenzeit haben die Fluggesellschaften mehr als 6500 Wochenendflüge in den USA wegen eines Wintersturms und des durch die rasche Ausbreitung von Omikron verursachten Personalmangels gestrichen, was die Risiken der neuen Variante verdeutlicht.

Der Goldpreis verzeichnete im vergangenen Jahr den stärksten Jahresrückgang seit 2015. Dies vor dem Hintergrund, dass die Zentralbanken damit beginnen, die Stimulierungsmassnahmen aus der Pandemie-Ära zur Inflationsbekämpfung zurückzufahren.

Die Aussichten für das Metall gelten als gemischt, wobei Evy Hambro, Manager des BlackRock World Gold Fund, sagte, dass Gold aufgrund einer Kombination aus Realzinsen, der Entwicklung des US-Dollars und der Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten steigen könnte. Die Analysten von JP Morgan Chase gehen davon aus, dass die Preise mit der Fortsetzung der weltweiten wirtschaftlichen Erholung weiter unter Druck geraten werden.

Da die wichtigsten Märkte, darunter Australien, Japan und China, über die Feiertage geschlossen waren und teilweise noch sind, werden die Anleger auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und der US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag warten.

"Angesichts der Verlagerung hin zu einem schnelleren Tapering-Prozess und den erwarteten drei Zinserhöhungen im Jahr 2022 wird der Arbeitsmarktbericht das wichtigste Risikoereignis für den Markt sein, das als Bestätigung für die hawkishen politischen Aussichten der Fed angesehen wird", sagte Yeap Jun Rong, ein Stratege bei IG Asia Pte. Eine unterdurchschnittliche Performance im bevorstehenden Arbeitsmarktbericht "könnte möglicherweise einige der Wetten auf eine Zinserhöhung abkühlen, was sich in einer weiteren Stärkung des Goldpreises niederschlagen könnte", sagte er.

(Bloomberg)