Mit der Entwicklung des neuen Ziels Bogotà in Kolumbien, das Edelweiss seit November anbietet, gibt sich Bauer im Podcast zufrieden. «Innert weniger Monate konnten wir die Einreisezahlen von Schweizerinnen und Schweizern in Kolumbien verdoppeln», sagte er. Es kämen aber noch zu wenige Gäste aus Kolumbien in die Schweiz. Er sei aber zuversichtlich die Zahlen der kolumbianischen Passagiere noch steigern zu können, so Bauer.