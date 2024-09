Wo hat es noch Lücken im Strecken-Angebot?

Wir flogen früher schon nach Ho-Chi-Minh-City, Rio de Janeiro, Buenos Aires oder San Diego, doch mit dem A340 konnten diese Ziele nicht wirtschaftlich bedient werden. Die sind nun wieder im Bereich des Möglichen. Viele Passagiere wünschen sich Ziele etwa in Süd- und Mittelamerika, im südlichen Afrika oder in Südostasien. Wir werden sorgfältig evaluieren, was am meisten Sinn macht.