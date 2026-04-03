Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss hat einen neuen Kurz- und Mittelstreckenjet der jüngsten Flugzeuggeneration in Empfang genommen. Mit ihrem ersten Airbus A320neo treibt die Swiss-Schwester die Modernisierung ihrer Flotte voran. Das Flugzeug wurde am Donnerstagabend in Zürich begrüsst, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.