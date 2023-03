Am Ende der Erfolgsrechnung wurde der Reingewinn mit 10,2 Millionen Franken dank Währungsgewinnen mehr als verdoppelt. Gesetzliche Notfallmassnahmen zur Eindämmung der Energiepreise in Spanien und der Rückführung von Übergewinnen in Italien hätten ein noch besseres Ergebnis verhindert, erklärte Edisun.