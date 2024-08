In der Schweiz sei der Ertrag um 23 Prozent gesunken. In Portugal, wo Edisun fast drei Viertel seines Strom produziert, hätten die beiden Solaranlagen aufgrund der ebenfalls ungünstigen Wetterverhältnisse nicht an ihre herausragenden Vorjahresleistungen anknüpfen können. Einen markanten Rückgang habe es in Spanien und in Deutschland gegeben, heisst es.