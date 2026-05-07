Gemäss Mitteilung vom Donnerstag wickelt Edisun ihre Geschäftstätigkeit bereits seit Jahren über Smartenergy ab. Die beiden Unternehmen sollen nun zusammengeführt werden, um die «langfristige Weiterführung der Edisun Power zu stärken und fortzuführen», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Bei Annahme der Anträge beantragt der Verwaltungsrat zudem die Umbenennung des Unternehmens in Smartenergy und eine Verlagerung des Hauptsitzes nach Wollerau.