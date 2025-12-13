Das Weisse Schloss am General-Guisan-Quai in Zürich sucht nach einem Schlossherrn oder eine Schlossherrin. Auf sie oder ihn wartet viel Luxus: Der prächtige Bau mit seiner weissen Kalksteinfassade, den Erkertürmchen und dem Spiegelgewölbe entstand Ende des 19. Jahrhunderts, als Zürich dank der Industrialisierung einen riesigen Wirtschaftsaufschwung erlebte. Nur: Offenbar ist die Nachfrage nicht besonders gross. Eine Wohnung mit 4,5 Zimmern und 194 Quadratmetern geistert seit mehr als einem halben Jahr durch die Immobilienportale. Mietzins: 10'830 Franken pro Monat.