In den Sparten Erziehung und Unterricht sowie Verkehr und Lagerei gab es ein Plus von 1,5 Prozent. Im Gesundheits- und Sozialwesen stiegen die Effektivlöhne laut BFS um 1,2 Prozent. 70 Prozent der für Lohnerhöhungen bestimmten Lohnsumme seien gleichmässig an die betroffenen Personen verteilt worden.