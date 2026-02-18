Der Vermögensverwalter EFG International hat vor allem beim Reingewinn die Erwartungen enttäuscht. Analysten machen in erster Linie die hohe Rückstellung im Zusammenhang mit einem Rechtsfall verantwortlich. Bis 10.20 Uhr geben die Titel in einem wenig veränderten Gesamtmarkt um 9,3 Prozent auf 17,22 Franken nach. Damit fallen sie auf den tiefsten Stand seit November 2025 zurück.