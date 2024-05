Am Montag hatten Übernahmespekulationen den Kurs der EFG-Aktie in der Spitze auf 12,82 Franken getrieben. Inzwischen notieren die Titel des Vermögensverwalters aber sogar unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Beobachter sehen in den Aktienverkäufen des Managements einen Beitrag zur Abkühlung der Spekulationen vom Montag.