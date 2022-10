Die EFG-Aktionäre stimmten am Donnerstag an der Versammlung zudem einer Erhöhung der maximalen Vergütungen an den Verwaltungsrat auf 4,145 Millionen von 3,745 Millionen Franken zu - dies wegen der Erhöhung der Mitgliederzahl des Gremium. Die Erhöhung gilt für die Amtszeit von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023.