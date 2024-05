Julius Bär soll laut Nachrichtenagenturen ein Auge auf EFG geworfen haben. Die Banken hätten in den letzten Wochen vorläufige Gespräche über die Möglichkeit eines Zusammenschlusses geführt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend. Laut Reuters sind diese Gespräche jedoch abgebrochen worden. Julius Bär und auch EFG hatten schon in den letzten Tagen keinen Kommentar abgegeben.