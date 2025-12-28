Mit der Übernahme der Tessiner Bank BSI 2016 nutzte EFG eine Möglichkeit, um zu wachsen. «Die Übernahme war kompliziert, aber schliesslich war sie für uns sehr gut», so Pradelli. EFG habe bewiesen, dass kleinere Firmen erfolgreich übernommen werden können. Zu den immer wieder auftauchenden Gerüchten um eine Übernahme von Vontobel äusserte er sich nicht näher. Zudem würde eine solch grosse Übernahme in den Zuständigkeitsbereich der Eigentümer und des Verwaltungsrats fallen.