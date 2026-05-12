Der Chef der Privatbank EFG International, Giorgio Pradelli, wird neuer Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg). Der Verwaltungsrat habe den Manager am Montag einstimmig zum Nachfolger von Marcel Rohner gewählt, teilte der Verband am Dienstag mit.
Die Amtsübergabe soll am 17. September erfolgen. Pradelli werde das Präsidium zusätzlich zu seiner Funktion als Konzernchef von EFG International ausüben, andere Verbandsmandate jedoch abgeben. Rohner tritt nach fünf Jahren an der Spitze des einflussreichen Branchenverbands ab. Pradelli kündigte an, sich im Dialog mit den Behörden für die Stabilität und internationale Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes einzusetzen.
(Reuters)