Die Amtsübergabe soll am ‌17. September erfolgen. Pradelli werde das Präsidium zusätzlich zu seiner ​Funktion als Konzernchef von ​EFG International ​ausüben, andere Verbandsmandate jedoch abgeben. Rohner ‌tritt nach fünf Jahren an der Spitze des einflussreichen Branchenverbands ​ab. ​Pradelli kündigte ⁠an, sich im Dialog ​mit den ⁠Behörden für die Stabilität und ‌internationale Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes einzusetzen.