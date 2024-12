Demis Stucki tritt laut Mitteilung vom Montag in seiner neuen Funktion als COO die Nachfolge von Martin Freiermuth an, der das Unternehmen verlassen hat. In seiner neuen Rolle soll er «die digitale Strategie und Transformation weiter vorantreiben und beschleunigen sowie die operative Effizienz der globalen Aktivitäten steigern», heisst es. Stucki ist seit sieben Jahren bei EFG tätig und war vor seiner Beförderung zum COO bereits als COO für das Global Private Banking tätig.