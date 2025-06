Die Klage von EFG gegen Mirabaud steht im Zusammenhang mit diesem Fall. Sie sei ein rein technischer und in solchen Fällen üblicher juristischer Routineschritt, um Doppelforderungen zu verhindern und das Recht der Beklagten zu wahren, ist übereinstimmend aus beiden Lagern zu vernehmen. Denn die Gefahr bestehe, dass die Kläger gewisse Geldströme an verschiedenen Orten messen und so doppelt zählen. Der Prozess in Sachen PIFSS vor dem Londoner High Court dürfte voraussichtlich bis Anfang 2026 dauern.