Bei einer Tochter der Privatbank EFG International ist es am Dienstag in Luxemburg zu einer Hausdurchsuchung gekommen. Beamte hätten die dortige Niederlassung durchsucht, heisst es in einem Artikel der Zeitung «Luxemburger Wort». Diese beruft sich auf eine Erstmeldung des Nachrichtenportals «Paperjam».