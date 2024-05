In den ersten vier Monaten 2024 sammelte das Institut bei reichen Privatkunden 3,6 Milliarden Franken an neuen Geldern ein, wie EFG am Dienstag mitteilte. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies einer Wachstumsrate von 7,6 Prozent nach 4,4 Prozent im Gesamtjahr 2023. Analysten hatten allerdings Neugeldzuflüsse von 3,9 Milliarden Franken erwartet.