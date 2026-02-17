Die beiden Finanzunternehmen wollen gemeinsam neue Investmentlösungen entwickeln und das Angebot für die EFG-Kunden erweitern. Die EFG könne dank der Partnerschaft ihr Produktangebot mit «offener Architektur» erweitern, um Kunden personalisierte Investitionslösungen anbieten zu können, heisst es in einer EFG-Mitteilung vom Dienstag. Kundenbetreuer und Anlageberater von EFG erhielten derweil Zugang zu den Schulungsressourcen der Capital Group und zu deren digitaler Plattform.