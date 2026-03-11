Der negative Ausblick spiegelt ein schwächeres Finanzprofil von EFG wider, teilte Moody's am Mittwoch mit. Ursache sei eine deutlich reduzierte Kapitalisierung. Diese resultiere aus akquisitorischem Wachstum, Kapitalausschüttungen sowie einmaligen Rückstellungen für rechtliche Altlasten. Das Rating könnte herabgestuft werden, falls sich das Kreditprofil nicht verbessere, mahnte das Institut.