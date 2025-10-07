Die Zürcher Privatbank hat alle erforderlichen Genehmigungen erhalten und 100 Prozent der Anteile übernommen. EFG geht laut Mitteilung vom Dienstag davon aus, dass sich die Transaktion bis 2026 positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken wird.
Ausserdem werde die Übernahme des Genfer Instituts zu einer Verringerung der CET1-Kapitalquote um etwa 100 Basispunkte führen. Im Rahmen der Übernahme werde Cité Gestion weiterhin als unabhängige Tochtergesellschaft tätig sein sowie ihren Namen und die Unternehmensführung beibehalten, heisst es.
Cité Gestion konzentriert sich auf sehr vermögende Kunden in der Schweiz, Westeuropa und Lateinamerika und verwaltete gemäss den Angaben per Ende 2024 Vermögen in Höhe von rund 7,5 Milliarden Franken. Sie beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und hat neben dem Hauptsitz in Genf weitere Niederlassungen in Lausanne und Zürich.
(AWP)