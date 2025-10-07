Cité Gestion konzentriert sich auf sehr vermögende Kunden in der Schweiz, Westeuropa und Lateinamerika und verwaltete gemäss den Angaben per Ende 2024 Vermögen in Höhe von rund 7,5 Milliarden Franken. Sie beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und hat neben dem Hauptsitz in Genf weitere Niederlassungen in Lausanne und Zürich.