EFG bezahle 67,5 Millionen Neuseeländische Dollar (umgerechnet 32,4 Millionen Franken) für die Anteile, teilte EFG am Mittwoch mit. ISG mit Sitz in Auckland verwalte im Wealth Management, im Fondsmanagement und in einer Anlageplattform insgesamt gut sieben Milliarden Neuseeländische Dollar (3,4 Milliarden Franken). Die Transaktion, die über die australische EFG-Tochter Shaw and Partners läuft, steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.