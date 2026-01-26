Der Schweizer Vermögensverwalter EFG International baut sein Geschäft mit ‌einem ‌weiteren Zukauf aus. EFG erwerbe sämtliche Anteile der Privatbank Quilvest (Switzerland), teilte der Vermögensverwalter am ​Montag mit. Mit ‌der Übernahme des ‌Instituts mit Hauptsitz in Zürich und einer Vertretung in Montevideo in Uruguay wolle EFG das Geschäft im Heimmarkt ⁠sowie in den Wachstumsregionen Lateinamerika und Naher Osten stärken.