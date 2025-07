Gleichzeitig sammelte EFG bei reichen Privatkunden netto 5,4 Milliarden Franken an neuen Geldern ein. Auf das Jahr hochgerechnet entspreche dies einer Wachstumsrate von 6,5 Prozent. Dies liegt am oberen Ende der jährlich angestrebten vier bis sechs Prozent. Rivale Julius Bär hatte am Vortag ein Plus von 3,2 Prozent gemeldet.