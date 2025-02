Über den Käufer und den Kaufpreis machte EFG keine Angaben. Das zum Verkauf stehende Portfolio bestand per Ende 2024 aus direkten Beteiligungen an Lebensversicherungen sowie aus Hedge-Instrumenten für 44 Versicherte. Der Verkauf soll sich zudem in der ersten Jahreshälfte des laufenden Jahres leicht positiv auf das Ergebnis von EFG auswirken.