Seit Anfang Jahr empfange das Institut Reiche und Superreiche in zwei neuen Büros in Gstaad und St. Moritz, wie EFG am Donnerstag mitteilte. Das Geldhaus wolle Schweizer und internationalen Kunden, die an den Tourismusorten einen Erst- oder Zweitwohnsitz unterhielten, Anlageberatung, Hypotheken und andere Kredite anbieten.